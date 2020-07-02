Oltacılar Serkan Özcezarlı’yı andı

Serkan Özcezarlı anısına organize edilen kıyıda olta ile balık avlama yarışması yapılırken, Firuz Aykan-Binal Sanlı Sanlıer ikilisi birinci oldu

İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından merhum öğretmen pilot Serkan Özcezarlı anısına organize edilen kıyıda olta ile balık avlama yarışması yapıldı.

Azure Bay Beach ve Royalton Car ana sponsoruluğunda Azure Bay Beach sahilinde gerçekleştirilen Serkan Özcezarlı Kıyıda Olta ile Balık Avlama Yarışmasına takımsal kategoride 17 takım katıldı. Kıyıda olta ile balık avlama yarışması takım halinde Firuz Aykan – Binal Sanlı Sanlıer ikilisi birincisi oldu.

Ana sponsoru şirketlerin direktörü Acar Acabey’in yarışmacılara sağladığı imkanlar dahilinde yarışma güzel geçerken, yakın zamanda kaybettiğimiz Serkan Özcezarlı’nın anısı yaşatıldı. En çok balık ödülü Firuz Aykan, en büyük balık ödülü ise Baran Meyda’nın oldu. Yarışma sonrasında Azure Bay Beach Restoran’da yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara ve sponsora ödülleri merhum Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı, kızları Göksu-Cansu Özcezarlı, Azure Bay Beach ve Royalton Car sahibi Acar Acabey tarafından verildi.

İskele Avcılık ve Atıcılı Kulübü tarafından organize edilen Serkan Özcezarlı kıyıda olta ile balık avlama anı yarışmasında dereceye giren sporcular şöyle:

Takım Klasman

1.Firuz Aykan-Binal Sanlı Sanlıer

2.Nurettin Genç-Kağan Mayda

3.Kadir Şöför-Mertsan Çakırlı

En Çok Balık Ödülü : Firuz Aykan

En Büyük Balık Ödülü : Baran Meyda