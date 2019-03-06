Okullar kortlarda kozlarını paylaşıyor

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi Gençler Şampiyonası tenis müsabakaları, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde başladı.
Liseli gençlerin raket salladığı Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerindeki maçlar, Levent Koleji ve Türk Maarif Koleji'nin üstünlüğünde tamamlandı. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Levent Koleji - BEAL, 4 - 0 (kız)
TMK - BEAL, 4 - 2 (kız)
TMK - BEAL, 4 -0 (erkek)