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Okullar kickboksta yarıştı

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Okullar kickboksta yarıştı
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2019 Yılı Okullararası Kickboks Şampiyonası, dün 09.00-12.00 saatleri arasında, Yıldız ve Gençler kategorilerinde, Semi Contact (Point Fighting) disiplininde yapıldı.

Yıldızlar Kategorisinde Çanakkale Ortaokulu ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcuları yarışırken, Gençler Kategorisinde Çanakkale Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcuları yarıştı. Müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından verildi.

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