Oklar, sponsor desteğinde atılacak

Okçuluk Federasyonu ile Antalya BVE Okçuluk ve Spor Ürünleri arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi ve MHK başkanı Osman Tez, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği 4. Açık Alan Okçuluk Şampiyonası'na katılarak temaslarda bulundular.

Çiftçi tesisleşme ve yarışma sistemleri ile ilgili olarak Federasyon yetkilileri ve antrenörleri ile görüşmelerde bulunup, Antalya BVE Okçuluk ve Spor Ürünleri ile Okçuluk Federasyonu ana sponsorluk anlaşmasını imzalandı. Okçuluk Federasyonu adına anlaşmayı imzalayan federasyon başkanı Ferdi Çiftçi ve Vedat Erbay, görüşmeleri sırasında KKTC okçuluğunu üste taşımak adına yıl içerisinde 3 adet seminer ve yurt dışında yarışma imkanlarıyla birlikte, ortak kamplar ve yurt içindeki yarışmalar için plan, program hazırlanacağının altını çizdi.