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Oklar, şehitler anısına atıldı

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Oklar, şehitler anısına atıldı
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Okçuluk Federasyonu, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle turnuva düzenlerken, sezonun son turnuvası olan turnuva, sezonun ilk kapalı alan turnuvası da oldu.

76 lisanlı sporcunun katıldığı yarışmada oklar şehitleri anmak için atıldı. Yarışmada ilk kez 10m yarışmaya başlayan minik bayan, minik erkek, bayanlar ve erkekler olarak da yarışan yeni başlayan dahil süper minik bayan, süper minik erkek, minik erkek, minik bayan, yıldız erkek, yıldız bayan makaralı yay bayan, makaralı yay erkek , olimpik yay bayan, olimpik yay erkek kategorilerinde yarışan sporcular kapalı alandaki ilk yarışı Şehitler anısına yapmaktan oldukça gururlu birşekilde gerçekleştirdi.

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