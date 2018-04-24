Oklar milli takım için atıldı

Okçuluk Federasyonu Navek AŞ sponsorluğunda düzenlenen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen 4. minik, yıldız ve gençler kapalı alan lig yarışı Pazar gün Atatürk Spor Salonu Kapalı alanında yapıldı.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen ve milli takım seçmeleri için büyük önem taşıyan yarışmada okçular bir birleri ile kıyasıya yarıştılar.
Dereceye Girenler;
Minik Bayanlar: 1. Işık Tez, 2. Selin Özdilek, 3. Damla Akar
Yıldız Bayanlar: 1. Ceren Bulancak, 2. Sedef Kervanlı, 3. İdal Kutluhan
Genç Bayanlar: 1. Pembe Ulaç, 2. Gizem Yükselen, 3. Sıdıka Cemmedo
Minik Erkekler: 1. Toprak Tosun, 2. Berkin Altındağ, 3. Efe T. Akyürek
Yıldız Erkekler: 1. Çetin Erdinç, 2. Doğu A. Kızılca, 3. Eren Paşa
Genç Erkekler: 1. Eray Merttürk, 2. Arçın Çelikesmer, 3. Osman Can Şeker