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Oklar milli takım için atıldı

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Oklar milli takım için atıldı
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Okçuluk Federasyonu Navek AŞ sponsorluğunda düzenlenen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen 4. minik, yıldız ve gençler kapalı alan lig yarışı Pazar gün Atatürk Spor Salonu Kapalı alanında yapıldı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen ve milli takım seçmeleri için büyük önem taşıyan yarışmada okçular bir birleri ile kıyasıya yarıştılar.

Dereceye Girenler;

Minik Bayanlar: 1. Işık Tez, 2. Selin Özdilek, 3. Damla Akar

Yıldız Bayanlar: 1. Ceren Bulancak, 2. Sedef Kervanlı, 3. İdal Kutluhan

Genç Bayanlar: 1.  Pembe Ulaç, 2. Gizem Yükselen, 3. Sıdıka Cemmedo

Minik Erkekler: 1. Toprak Tosun, 2. Berkin Altındağ, 3. Efe T. Akyürek

Yıldız Erkekler: 1. Çetin Erdinç, 2. Doğu A. Kızılca, 3. Eren Paşa

Genç Erkekler: 1. Eray Merttürk, 2. Arçın Çelikesmer, 3. Osman Can Şeker

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