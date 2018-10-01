Oklar Lefkoşa’da atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen açık alan okçuluk yarışması hafta sonu Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Okçuluk Açık Alanı’nda gerçekleştirildi.

Önceki gün yapılan Büyük Erkek, Büyük Bayan Olimpik ve Makaralı yay kategorilerinde 27 sporcunun müsabaka ettiği yarışma havanın yoğun yağışlı olmasına rağmen büyük bir rekabetle devam etti. Kategorilerde dereceye giren sporculara belgeleri federasyon yetkilileri tarafından taktim edildi.

Olimpik Yay Erkek

1.Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2.Yusuf Duman (ŞOK)

3.Yılmaz Kutluhan (YOKD)

Olimpik Yay Bayan

1.Fatma Kutluhan (YOKD)

2. Ayşen Altındağlı(GAÜOT)

Makaralı Yay Erkek

1.Serkan Taydaş (BÜYOT)

2.Osman Tez (GAÜOT)

3.Hüseyin Mıstıkoğlu(YOKD)

Makaralı Yay Bayan

1.Ayşen Tez (GAÜOT)

2.Uysal Oldac(BÜYOT)

3.Bahire Beşiktaş (BÜYOT)