banner411
banner69
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
28 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
447 0
 
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
15 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
195 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
55 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
54 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
banner460

Oklar Girne’de hedef atıldı

banner27

Oklar Girne’de hedef atıldı

Ülkemizde Covid-19 nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından okçulukta ilk müsabaka Girne’de yapıldı.

Girne Spor Birliği ile Okçuluk Federasyonu işbirliğinde organize edilen yarışmaya katılım beklenenin üzerinde oldu. Pia Bella hotel sponsorluğunda Akdeniz Spor Birliği tarafından açık alan okçuluk yarışması süper minik kategorisinden Veteran kategorisine kadar 7 yaşından 77 yaşına kadar 6 kulüpten 57 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Okçuluk Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.