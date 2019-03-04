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Oklar Girne’de atıldı

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Oklar Girne’de atıldı

Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyetlerinin üçüncü ve son sıralama yarışması Girne Anafartalar Lisesi Spor Kompleksi içerisinde bulunan antrenman salonunda yapıldı.

Süper Minik-Minik-Yıldız-Genç Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan  45 sporcunun son sıralama yarışmasındaki mücadele neticesinde belirlenecek olan finalistler 31 Mart tarihindeki kapalı alan eleme ve finalleriyle son bulacak.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Süper Minik Kız-Erkek – Olimpik Yay   

1.Nehir Bulut       Ferdi Sporcu

1.Artun Gümüşok         BÜY

2.Mustafa Ç.Özer          GAÜ

Minik Kız  – Olimpik Yay

1.Işık Tez             GAÜ

2.Deniz Yalçın     GAÜ

Minik Erkek  – Olimpik Yay

1.Berkin Altındağlı       GAÜ

2.Efe Tunç Akyürek      SENTOR

Yıldız Kız  – Olimpik Yay

1.İdal Kutluhan   YOKD

2.Ceren Bulancak          BÜY

Yıldız Erkek-Kız  – Olimpik Yay

1.Mustafa Soygazi        YOK

2.Hasan Bilgehan MGA

Genç Kız   – Olimpik Yay     

1.Pembe Uluç                GÜZOK       

Genç Erkek – Olimpik Yay                      

1.Çetin Erdinç               GÜZOK      

2.Eray Merttürk  BÜYOT   

Makkaralı Erkek – Makaralı Yay   

1.Yusuf Akar                GAÜ

2.Mustafa Akar   GAÜ

Makkaralı Kız – Makaralı Yay

1. Erin Çiftçi                 GÜZOK

2. Hira Bozdağlar          GAÜ

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