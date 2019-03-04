Oklar Girne’de atıldı

Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyetlerinin üçüncü ve son sıralama yarışması Girne Anafartalar Lisesi Spor Kompleksi içerisinde bulunan antrenman salonunda yapıldı.

Süper Minik-Minik-Yıldız-Genç Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan 45 sporcunun son sıralama yarışmasındaki mücadele neticesinde belirlenecek olan finalistler 31 Mart tarihindeki kapalı alan eleme ve finalleriyle son bulacak.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Süper Minik Kız-Erkek – Olimpik Yay

1.Nehir Bulut Ferdi Sporcu

1.Artun Gümüşok BÜY

2.Mustafa Ç.Özer GAÜ

Minik Kız – Olimpik Yay

1.Işık Tez GAÜ

2.Deniz Yalçın GAÜ

Minik Erkek – Olimpik Yay

1.Berkin Altındağlı GAÜ

2.Efe Tunç Akyürek SENTOR

Yıldız Kız – Olimpik Yay

1.İdal Kutluhan YOKD

2.Ceren Bulancak BÜY

Yıldız Erkek-Kız – Olimpik Yay

1.Mustafa Soygazi YOK

2.Hasan Bilgehan MGA

Genç Kız – Olimpik Yay

1.Pembe Uluç GÜZOK

Genç Erkek – Olimpik Yay

1.Çetin Erdinç GÜZOK

2.Eray Merttürk BÜYOT

Makkaralı Erkek – Makaralı Yay

1.Yusuf Akar GAÜ

2.Mustafa Akar GAÜ

Makkaralı Kız – Makaralı Yay

1. Erin Çiftçi GÜZOK

2. Hira Bozdağlar GAÜ