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Oklar Girne’de atıldı

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Oklar Girne’de atıldı
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Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyetlerinin Büyükler 2. kapalı alan yarışması Girne Anafartalar Lisesi içerisinde bulunan antrenman salonunda önceki gün yapıldı.

Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan 46 sporcu ve 8 kulübün mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Dereceye giren sporcuların ve kulüplerinin isim listesi:

                                               YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER

TARİH:

KULÜBÜ

KATEGORİ

PUAN

OLİMPİK YAY BAYAN

1.Pembe ULUÇ

GÜZOKOT

OLİMPİK

502

2.Fatma KUTLUHAN

YENİKENT

OLİMPİK

475

3.Gülhanım ÇAKAL

KKTSKOT

OLİMPİK

436

OLİMPİK YAY ERKEK

1.Niyazi AKTANSOY

KODOSDOT

OLİMPİK

539

2.Muharrem KURAL

GÜZOKOT

OLİMPİK

509

3.Atasü PAŞAOĞLU

GAÜOT

OLİMPİK

502

MAKARALI YAY BAYAN

1.Ayşen TEZ

GAÜOT

MAKARALI

553

2.Nur Betül İYİYÜREK

KKTSKOT

MAKARALI

457

MAKARALI YAY ERKEK

1.Serkan TAYDAŞ

BÜYOT

MAKARALI

565

2.Osman TEZ

GAÜOT

MAKARALI

559

3.Murat ÇOĞUN

GAÜOT

MAKARALI

554

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