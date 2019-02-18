Oklar Girne’de atıldı

Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyetlerinin Büyükler 2. kapalı alan yarışması Girne Anafartalar Lisesi içerisinde bulunan antrenman salonunda önceki gün yapıldı.
Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan 46 sporcu ve 8 kulübün mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.
Dereceye giren sporcuların ve kulüplerinin isim listesi:
|
YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER
|
TARİH:
|
KULÜBÜ
|
KATEGORİ
|
PUAN
|
OLİMPİK YAY BAYAN
|
1.Pembe ULUÇ
|
GÜZOKOT
|
OLİMPİK
|
502
|
2.Fatma KUTLUHAN
|
YENİKENT
|
OLİMPİK
|
475
|
3.Gülhanım ÇAKAL
|
KKTSKOT
|
OLİMPİK
|
436
|
OLİMPİK YAY ERKEK
|
1.Niyazi AKTANSOY
|
KODOSDOT
|
OLİMPİK
|
539
|
2.Muharrem KURAL
|
GÜZOKOT
|
OLİMPİK
|
509
|
3.Atasü PAŞAOĞLU
|
GAÜOT
|
OLİMPİK
|
502
|
MAKARALI YAY BAYAN
|
1.Ayşen TEZ
|
GAÜOT
|
MAKARALI
|
553
|
2.Nur Betül İYİYÜREK
|
KKTSKOT
|
MAKARALI
|
457
|
MAKARALI YAY ERKEK
|
1.Serkan TAYDAŞ
|
BÜYOT
|
MAKARALI
|
565
|
2.Osman TEZ
|
GAÜOT
|
MAKARALI
|
559
|
3.Murat ÇOĞUN
|
GAÜOT
|
MAKARALI
|
554