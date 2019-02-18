Oklar Girne’de atıldı

Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyetlerinin Büyükler 2. kapalı alan yarışması Girne Anafartalar Lisesi içerisinde bulunan antrenman salonunda önceki gün yapıldı.

Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan 46 sporcu ve 8 kulübün mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Dereceye giren sporcuların ve kulüplerinin isim listesi: