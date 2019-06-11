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Oklar Demir için atılacak

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Oklar Demir için atılacak
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Yenikent Okçuluk Kulübü Derneğinin katkıları ile 16 Haziran Pazar günü oklar Demir Müezzinler için atılacak.
Okçuluk Federasyonu ve Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği iş birliği ile federasyon yönetiminden yapılan açıklamada; “Organize edilen ve okçuluk sporunda tüm kulüp ve sporcuların katılacağı etkinlikte, tüm yaş ve kategorilerde tertiplenecek olan müsabaka sonucunda elde edilecek olan tüm kayıt ücretleri ve organizasyonda görev alacak olan tüm hakem veya yetkililerin gelirlerinin minik Demir Müezzinler 'in tedavisi için bağışlanacaj.

Yapılan çağrıda; duyarlı olan herkesin ayrıca yarışma alanındaki bağış noktalarından maddi yardımda bulanabilecekleri bildirildi.

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