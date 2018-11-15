Oklar Cumhuriyet için atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım 2018 KKTC’nin kuruluşunun 35. yılı kutlamaları kapsamında kapalı alan okçuluk yarışması düzenlendi.

Federasyona ait kapalı salon bulunmamasından dolayı, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva, GAÜ Spor Salonu’nda yapıldı. Kapalı Alan Minik,Yıldız ve Gençler Olimpik-Makaralı Yay Salon Okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara 35.Yıl anısına yapılan özel ödülleri Türkay Akpınar, Muzaffer Doğgün, Federasyon başkani ve federasyon resmi hakemleri tarafından taktim edildi.