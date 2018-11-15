banner107
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
25 0
Ay ay sebze meyve takvimi
Ay ay sebze meyve takvimi
19 0
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
280 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
28 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
154 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
46 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
169 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
102 0
banner82

Oklar Cumhuriyet için atıldı

banner27

banner210
Oklar Cumhuriyet için atıldı
banner192

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım 2018 KKTC’nin kuruluşunun 35. yılı kutlamaları kapsamında kapalı alan okçuluk yarışması düzenlendi.

Federasyona ait kapalı salon bulunmamasından dolayı, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva, GAÜ Spor Salonu’nda yapıldı. Kapalı Alan Minik,Yıldız ve Gençler Olimpik-Makaralı Yay Salon Okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara 35.Yıl anısına yapılan özel ödülleri Türkay Akpınar, Muzaffer Doğgün, Federasyon başkani ve federasyon resmi hakemleri tarafından taktim edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.