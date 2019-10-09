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Oklar Ankara’da atılacak

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Oklar Ankara’da atılacak
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KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından oluşturulan Veteran Milli takımı Veteranlar Yarışması için Ankara’ya gidecek.

8- 20 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye Okçuluk Federasyonu Ankara il temsilciliği tarafından düzenlenecek olan, illerarası Veteranlar Okçuluk yarışmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Veteranlar Milli Takımı,40 yaş ve üzeri 6 sporcuyla katılarak ülkemizi temsil edecek.

Yarışmaya katılacak olanların listesi şöyle;

Ferdi ÇİFTÇİ                         MAKARALI YAY   40 + yaş

YILMAZ KUTLUHAN                   MAKARALI YAY   40 + yaş

MUHARREM KURAL                    OLİMPİK YAY        40 + yaş

HACI ABUZER EKBİÇ                  OLİMPİK YAY        40 + yaş

FATMA YASEMİN KUTLUHAN OLİMPİK YAY        40 + yaş

GÜLHANIM ÇAKAL                     OLİMPİK YAY        50 + yaş

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