Oklar Ankara’da atılacak

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından oluşturulan Veteran Milli takımı Veteranlar Yarışması için Ankara’ya gidecek.

8- 20 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye Okçuluk Federasyonu Ankara il temsilciliği tarafından düzenlenecek olan, illerarası Veteranlar Okçuluk yarışmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Veteranlar Milli Takımı,40 yaş ve üzeri 6 sporcuyla katılarak ülkemizi temsil edecek.

Yarışmaya katılacak olanların listesi şöyle;

Ferdi ÇİFTÇİ MAKARALI YAY 40 + yaş

YILMAZ KUTLUHAN MAKARALI YAY 40 + yaş

MUHARREM KURAL OLİMPİK YAY 40 + yaş

HACI ABUZER EKBİÇ OLİMPİK YAY 40 + yaş

FATMA YASEMİN KUTLUHAN OLİMPİK YAY 40 + yaş

GÜLHANIM ÇAKAL OLİMPİK YAY 50 + yaş