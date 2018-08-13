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Oklar, açık alanda atıldı

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Oklar, açık alanda atıldı
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Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yarışması, Minik, Yıldız ve Gençler branşlarında kizlar ve erkekler kategorilerinde yapıldı.

Okçuluk Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan açık alanında önceki gün gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere ise ödülleri yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

Minik Kız                     

1.Işık Tez             GAÜ

2.Şerife Keleş                GAÜ

3.Deniz Yalçın     GAÜ

Minik Erkek                          

1.Berkin Altındağlı                 GAÜ

2.Erdem Hırka              GÜZOK    

3.Mehmet Altınmakas   BÜY

Yıldız Kız                     

1.İdal Kutluhan             Yenikent    

2.Sedef Kervanlı           GÜZOK    

3.Meryemce Koçak                 BÜY

Yıldız Erkek                          

1.Çetin Erdinç               GÜZOK    

2.Eren Paşa                   MGA

3.Pertev Direnç    GÜZOK    

Genç Kız                      

1.Pembe Uluç                GÜZOK    

2.Edanur Kural    GÜZOK    

Genç Erkek                  

1.Eray Merttürk            BÜY

2.Osmancan Şeker                  MGA

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