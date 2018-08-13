Oklar, açık alanda atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yarışması, Minik, Yıldız ve Gençler branşlarında kizlar ve erkekler kategorilerinde yapıldı.

Okçuluk Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan açık alanında önceki gün gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere ise ödülleri yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

Minik Kız

1.Işık Tez GAÜ

2.Şerife Keleş GAÜ

3.Deniz Yalçın GAÜ

Minik Erkek

1.Berkin Altındağlı GAÜ

2.Erdem Hırka GÜZOK

3.Mehmet Altınmakas BÜY

Yıldız Kız

1.İdal Kutluhan Yenikent

2.Sedef Kervanlı GÜZOK

3.Meryemce Koçak BÜY

Yıldız Erkek

1.Çetin Erdinç GÜZOK

2.Eren Paşa MGA

3.Pertev Direnç GÜZOK

Genç Kız

1.Pembe Uluç GÜZOK

2.Edanur Kural GÜZOK

Genç Erkek

1.Eray Merttürk BÜY

2.Osmancan Şeker MGA