Oklar, açık alanda atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yarışması, Minik, Yıldız ve Gençler branşlarında kizlar ve erkekler kategorilerinde yapıldı.
Okçuluk Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan açık alanında önceki gün gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere ise ödülleri yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.
Minik Kız
1.Işık Tez GAÜ
2.Şerife Keleş GAÜ
3.Deniz Yalçın GAÜ
Minik Erkek
1.Berkin Altındağlı GAÜ
2.Erdem Hırka GÜZOK
3.Mehmet Altınmakas BÜY
Yıldız Kız
1.İdal Kutluhan Yenikent
2.Sedef Kervanlı GÜZOK
3.Meryemce Koçak BÜY
Yıldız Erkek
1.Çetin Erdinç GÜZOK
2.Eren Paşa MGA
3.Pertev Direnç GÜZOK
Genç Kız
1.Pembe Uluç GÜZOK
2.Edanur Kural GÜZOK
Genç Erkek
1.Eray Merttürk BÜY
2.Osmancan Şeker MGA