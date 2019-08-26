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Okçulularımız Malazgirt’te üçüncü

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Okçulularımız Malazgirt’te üçüncü
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KKTC Okçuluk Federasyonu milli takımı Malazgirt Okçuluk Kupası’nda üçüncü oldu.

23-25 Ağustos 2019 tarihinde Ordu'da düzenlenen 3 Malazgirt Okçuluk Kupası için Uluslararası Turnuvaya Türkiye takımları, Gürcistan, Ülkemizden de Federasyon Okçuluk Milli takımı katıldı.

MHK Başkanı Kader Karlik Teknik Direktör Arda Topal, sporcularımızdan Fatma Kutluhan, Pembe Uluç, Edanur Kural, Muharrem Kural, Çetin Erdinç ve Mustafa Alpcan'dan oluşan ekibimiz, ülkemizin bayrağını taşıyarak müsabakada yer alarak üçüncü oldu.

25 Ağustos tarihinde yapılan puanlama sonucunda Milli takım Bayan kadromuzdan Fatma Yasemin Kutluhan, Pembe Uluç ve Edanur Kural ülkemiz bayan takımı adına Okçuluk tarihinde ilk kez Ülkemiz bayrağı ve Kurumsal kimliğiyle Kürsüde üçüncü olarak yer aldılar.

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