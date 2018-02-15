Okçulukta yeni antrenörler yetişiyor

Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Okçuluk federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Antrenörlük Kursu dün Lefkoşa’da bulunan Golden Tulip Otel’de başladı.

Antrenörlük kursu eğitimini, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından gönderilen 2. Kademe Antrenör ve TOF eğitim kurulu üyesi Davut Kaya ve 3. Kademe TOF antrenörlerinden Rıdvan Uzuntaş veriyor. Antrenörlük kursuna toplam 18 antrenör adayı katılırken, kurs 4 gün sürecek. Daha sonra 2 Mart tarihinde yapılacak sporcu eğitimi ile kurs son bulacak. E ğitimde başarı olanlara antrenörlük belgeleri verilecek.