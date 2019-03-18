Okçulukta sıralamalar tamam

Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyetlerinin Büyükler 3. Kapalı alan ve son sıralama yarışması Girne Anafartalar Lisesi içerisinde bulunan kapalı antrenman salonunda yapıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan 46 sporcu katılarak mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi. Kapalı alan sezonunda yapılan tüm kategori ve yaş guruplarının sıralama puanları tamamlanarak 31 Mart tarihinde yapılacak olan eleme ve final müsabakaları ile son bulacak.

Olimpik Yay Bayan

1.Pembe Uluç GÜZOKOT

2.Rabia Üşenmez GAÜOT

Olimpik Yay Erkek

1.Atasü Paşaoğlu GAÜOT

2.Muharrem Kural GÜZOKOT

Makaralı Yay Bayan

1.Uysal Oldaç BÜYOT

2.Ayşen Tez GAÜOT

Makaralı Yay Erkek

1.Serkan Taydaş BÜYOT

2.Osman Tez GAÜOT