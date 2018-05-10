Okçulukta lig sonlanıyor

Okçuluk’ da KKTC Okçuluk Milli Takımı’na seçileceklerin belirleneceği minik, yıldız ve gençler kapalı alan liginin sonuna geliniyor

Okçuluk Federasyonu ve NAVEK A.Ş ana sponsorluğunda gerçekleştirilen minik, yıldız ve gençler kategorilerinde kapalı alan liginin sonuna yaklaşılırken, heyecan da oldukça yükseldi.

Lig yarışmasının KKTC Okçuluk Milli Takımı’nın oluşumunda büyük rol oynaması ve seçmelere katılmak için dereceye girmek isteyen yarışmacılar ligin sonu yaklaşırken kıyasıya mücadele içinde yarışıyor. Geçtiğimiz hafta Pazar günü kapalı alan liginin 5.si Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi kapalı alanında gerçekleştirilirken yarışmaya olan katılım ve ilgide oldukça yoğun oldu.

Dereceye Girenler;

Minik Kız; Işık Tez(GAÜ), Damla Akar(GAÜ), Ada Ekşi(GAÜ)

Minik Erkekler; Toprak Tosun(GAÜ), Hasan Bilgehan(MGA), Efe Tunç Akyürek(FERDİ)

Yıldız Kız; Ceren Bulancak(BÜY), İdal Kutluhan(YOK), Eda Nur Uzun(İOK)

Yıldız Erkekler; Emirhan Timuroğlu(BÜY), Eren Paşa(MGA), Kıvanç Özcan(ASB)

Genç Kız; Pembe Uluç(BÜY), Gizem Yükselen(MGA), Sadıka Cemmedo(İOK)

Genç Erkek; Arçın Çelikesmer(MGA), Eray Merttürk(BÜY), Ege Deniz(ASB)