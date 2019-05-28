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Okçulukta büyükler hedefe attı

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Okçulukta büyükler hedefe attı
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Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2019 yılı Açık Alan Büyükler 1. Resmi Sırama Yarışmaları Pazar günü yapıldı.

10 takımdan 43 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda sıcak havaya rağmen çekişmeli bir mücadele sergilendi. Yarışmaya katılan sporcuların elde ettiği puanlar sonucunda ilk sıralama puanlarını toplayan sporcular arasında dereceye girenlere ödülleri madalya töreninde federasyon yetkilileri tarafından taktim edildi.

Dereceye girenler;
Olimpik Yay Erkek:
1.Muharem Kural(GÜZOK 534)
2.Atasü Paşaoğlu(ASB 497)
3.Muammer Bulancak (BÜY 494)
Olimpik Yay Bayan:
1.Ebru Bulancak (BÜY 456)
2.Fatma Kutluhan (YOK358)
3.Gülhanım Çakal(KKTSK 327)
Makaralı yay Erkek: 
1.Serkan Taydaş (BÜY 653)
2.Osman Tez (GAÜ 637)
3.Hüseyin Mıstıkoğlu(YOK 631)
Makaralı Yay Bayan:
1.Ayşen Tez (GAÜ 640)
2.Uysal Oldaç (BÜY 621)
3.Alara Berktuğ(GAÜ 418)

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