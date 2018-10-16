Okçulukta alt yapı sporcuları yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen minik – yıldız – genç ve yeni başlayanlar okçuluk yarışmasının üçüncüsü Pazar günü yapıldı.
Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor kompleksi Okçuluk açık alanında gerçekleştirilen 3. Minik – Yıldız –Gençler ve yeni başlayan Makaralı Yay minikler, Olimpik Yay Minik kız –erkek, Olimpik Yay Yıldız kız – erkek, Olimpik Yay Genç kız-erkek ve yeni başlayan Makaralı Kız-Erkek sporcuların katıldığı yarışma 58 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından verildi. Dereceye giren sporcular şöyle:
Süper Minik Kız 7-8 (YAŞ)
Damla Akar
Melinay Yağız
Süper Minik Erkek 7-8 (YAŞ)
Algın Kömürcüler
Ege Bahçeci
Kuzey Deniz
Minik Kız/Erkek 9-10 (YAŞ)
Işık Tez
Yağmur Abiç
Şerife Keleş
Berkin Altındağlı
Hasan Bilgehan
Erdem Hırka
Yıldız Kız/Erkek 11-14 (YAŞ)
Ceren Bulancak
İdal Kutluhan
Sedef Kervanlı
Çetin Erdinç
Pertev Direnç
Memduh Tunç
Genç Kız 15 -17(YAŞ)
Pembe Uluç
Meryem Boran
Müge Topuz
Genç Erkek
Eray Merttürk
Berkant Akdemir
Melih Yağız