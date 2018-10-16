Okçulukta alt yapı sporcuları yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen minik – yıldız – genç ve yeni başlayanlar okçuluk yarışmasının üçüncüsü Pazar günü yapıldı.

Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor kompleksi Okçuluk açık alanında gerçekleştirilen 3. Minik – Yıldız –Gençler ve yeni başlayan Makaralı Yay minikler, Olimpik Yay Minik kız –erkek, Olimpik Yay Yıldız kız – erkek, Olimpik Yay Genç kız-erkek ve yeni başlayan Makaralı Kız-Erkek sporcuların katıldığı yarışma 58 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından verildi. Dereceye giren sporcular şöyle:

Süper Minik Kız 7-8 (YAŞ)

Damla Akar

Melinay Yağız

Süper Minik Erkek 7-8 (YAŞ)

Algın Kömürcüler

Ege Bahçeci

Kuzey Deniz

Minik Kız/Erkek 9-10 (YAŞ)

Işık Tez

Yağmur Abiç

Şerife Keleş

Berkin Altındağlı

Hasan Bilgehan

Erdem Hırka

Yıldız Kız/Erkek 11-14 (YAŞ)

Ceren Bulancak

İdal Kutluhan

Sedef Kervanlı

Çetin Erdinç

Pertev Direnç

Memduh Tunç

Genç Kız 15 -17(YAŞ)

Pembe Uluç

Meryem Boran

Müge Topuz

Genç Erkek

Eray Merttürk

Berkant Akdemir

Melih Yağız