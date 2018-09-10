Okçulukta alt yapı sporcuları yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Minik, Yıldız, Gençler ve yeni başlayan minikler yarışmaları hafta sonu yapıldı.

9 Eylül 2018 Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içindeki Okçuluk açık alanında gerçekleştirilen 2. Minik-Yıldız –Gençler ve yeni başlayan minikler yarışması, Olimpik Yay Minik kız-Erkek, Olimpik Yay Yıldız kız- Erkek, Olimpik Yay Genç Kız-Erkek ve Yeni Başlayan Olimpik Kız-Erkek kategorilerinde yapıldı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından verildi.