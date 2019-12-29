Okçuluk ’ta başarılılar ödüllendirildi

Okçuluk Federasyonu tarafından, 2019 yılı sezonunda başarılı olan sporcular içinFederasyonun Seminer Salonunda ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen ödül töreninde, 2019 sezonu boyunca 9 kategoridemücadele ederek finallere kalmaya hak kazanarak, sezonu tamamlayan 27 başarılı sporcu ile, en başarılı antrenör ve en centilmen sporcuya, Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından plaket ve belgeleri takdim edilirken, yurt dışında başarı elde eden 4 sporcuya da 500-TL değerinde özel hediye çeki verildi.

Ödül töreninde, Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi tarafından basın mensupları da onure edilerek, federasyona katkı sağlayan basın mensuplarına da plaket takdim edildi.

