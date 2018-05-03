Okçuluk Federasyonu’ndan ilkleri yaşatan yarışma

Okçuluk Federasyonu geçtiğimiz Pazar gün Taşkent’te bulunan Atıcılık İhtisas Kulübü atış alanında KKTC’de ilk kez düzenlenen üç boyutlu atış yarışması düzenledi.

Atıcılık Kulübü Başkanı Mustafa Şevketoğlu’nun ve Okçuluk Federasyonu ana sponsoru NAVEK A.Ş’NİN katkıları ile gerçekleştirilen yarışma, atış sahasındaki 1km’lik parkura yerleştirilen ve her birinin mesafesi 300 metre olarak belirlenen suni hayvanlar üzerinde işaretlenmiş hedeflere yapılan yarışmaya Okçuluk Federasyonu bünyesinde bulunan GAÜ, BÜY ve Yenikent okçuluk kulüplerinin yanısıra ferdi sporcular ve şu anda kulüp kurma aşamasında olan ve ülkemizde okçuluk sporu yapmak isteyen İngilizler katıldı. Para ödüllü yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

DERECEYE GİRENLER

Olimpik yay kategorisi bay: Muammer Bulancak, Kemal Ekdal, Atlan Çelik

Olimpik yay kategorisi bayan: Gülhanım Çakal, Fatma Y.Kutluhan, Anette Keynes

Makaralı yay Bay: Osman Tez, Serkan Taydaş, Kemal Ekdal

Makaralı yay bayan: Ayşen Tez, Uysal Oldaç