banner107
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
24 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
34 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
91 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
40 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
398 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
62 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
603 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
284 0
banner82
banner147

Okçuluk Federasyonu’ndan ilkleri yaşatan yarışma

banner27

Okçuluk Federasyonu’ndan ilkleri yaşatan yarışma
banner137

Okçuluk Federasyonu geçtiğimiz Pazar gün Taşkent’te bulunan Atıcılık İhtisas Kulübü atış alanında KKTC’de ilk kez düzenlenen üç boyutlu atış yarışması düzenledi.

Atıcılık Kulübü Başkanı Mustafa Şevketoğlu’nun ve Okçuluk Federasyonu ana sponsoru NAVEK A.Ş’NİN katkıları ile gerçekleştirilen yarışma, atış sahasındaki 1km’lik parkura yerleştirilen ve her birinin mesafesi 300 metre olarak belirlenen suni hayvanlar üzerinde işaretlenmiş hedeflere yapılan yarışmaya Okçuluk Federasyonu bünyesinde bulunan GAÜ, BÜY ve Yenikent okçuluk kulüplerinin yanısıra ferdi sporcular ve şu anda kulüp kurma aşamasında olan ve ülkemizde okçuluk sporu yapmak isteyen İngilizler katıldı. Para ödüllü yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

DERECEYE GİRENLER

Olimpik yay kategorisi bay: Muammer Bulancak, Kemal Ekdal, Atlan Çelik

Olimpik yay kategorisi bayan: Gülhanım Çakal, Fatma Y.Kutluhan, Anette Keynes

Makaralı yay Bay: Osman Tez, Serkan Taydaş, Kemal Ekdal

Makaralı yay bayan: Ayşen Tez, Uysal Oldaç

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.