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Okçuluk Federasyonu mali genel kurulu yapıldı

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Okçuluk Federasyonu mali genel kurulu yapıldı
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Okçuluk Federasyonu olağan mali genel kurulu önceki gün (Cumartesi) yapıldı.

Atatürk Stadı altındaki Okçuluk Federasyonu Lokali’nde gerçekleştirilen mali genel kurulda

Faaliyet ve mali rapor üyelerin onayına sunulurken federasyonun yeni tüzük önerisi de oyçokluğu ile üyelerin onayını aldı.

7 Kulüp Katıldı

Genel kurula Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk takımı, Güzelyurt Okçuluk Derneği, Mağusa Gelişim Akademisi, Şinya Okçuluk Kulübü Derneği, Kıbrıs Okçuluk ve Doğa Sporları Derneği temsilcileri katıldı.

YENİ DÖNEMDE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Mali genel kurulda federasyon başkanı Ferdi Çiftçi  yeni dönemde okçuluk sporunun daha ileriye taşınması konusunda yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarının daha üst seviyeye çıkarılacağını söyledi. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.

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