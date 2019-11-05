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Okçuluk Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

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Okçuluk Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ediyor
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Ferdi Çiftçi başkanlığındaki Okçuluk Federasyonu, faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, 2019 yılı içerisinde yarışmalar, gelişim seminerleri ve yurt dışı ziyaretleri gibi birçok faaliyet gerçekleştirdi.

Okçuluk Federasyonu, var olan tesislerin iyileştirmesi yönündeki yaptığı çalışmalar ile de fark yaratıyor. Kurumsallaşma yönünde de birçok adım atan Okçuluk Federasyonu, bünyesinde bulunan spor kulüplerine ve sporcularına sunduğu imkânlarla, okçuluk sporunun gün güne gelişmesine büyük katkı yapıyor.  

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde olmak üzere Açık Alan yarışması düzenleniyor. 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 10:00 ile 16:00 arasında yapılacak olan yarışma, KKTC Okçuluk Federasyonunun Lefkoşa’da bulunan Okçuluk Açık Alanında yapılacak. Yarışmaya katılım ücretinin 30-TL olduğu ve son katılım tarihinin ise, 13 Kasım 2019 Çarşamba, Saat12:00’ye kadar olacağı belirtildi.

Yarışma Kategorileri ise şöyle;

YILDIZ

Olimpik / Makaralı Yay

30 METRE

GENÇ

Olimpik / Makaralı Yay

50/60 METRE

Büyükler

Olimpik / Makaralı Yay

50/70 METRE
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