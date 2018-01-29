Okçuluk alt yapısı gelişiyor

Okçuluk alt yapısına hizmet eden, 1. Kapalı alan minik, yıldız ve genç erkek ve bayan yarışması yapıldı

Okçuluk Federasyonu, NAVEK A.Ş sponsorluğunda 2018 yılı 1. Kapalı alan minik, yıldız ve genç erkek ve bayan kategorilerinden oluşan ve kırk lisanslı sporcunun katıldığı yarışma düzenledi. Yarışma Pazar günü Okçuluk Federasyonu kapalı alanında gerçekleştirildi. Yarışmaya katılımın yoğun olması genç sporcular arasında büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Okçuluk Federasyonu binasında verildi.

Okçuluk alt yapısına hizmet eden yarışmada dereceye girenler şöyle;

Minik kızlarda: Işık Tez(GAÜ), Selin Özdilek( GAÜ), Melek Acar(BÜY)

Minik Erkeklerde: Hasan Bilgehan (MGA), Toprak Tosun(GAÜ), Erdem Hırha(BÜY)

Yıldız Kızlarda; Deniz Demirci(BÜY), İdal Kutluhan(YOK), Ceren Bulancak(BÜY)

Yıldız Erkekler; Çetin Erdinç(BÜY),Eren Paşa(MGA),Doğu Kızılca(GAÜ)

Genç kızlarda; Pembe Uluç(BÜY), Gizem Yükselen(MGA)

Genç Erkeklerde; Ege Deniz(ASB), Arçın Çelikesmer(MGA), Osman Can Şeker(MGA)