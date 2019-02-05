Okçularımız Antalya’da dereceye girdiler

Okçuluk Federasyonu sporcuları Antalya’da Vedat Erbay Okçuluk Akademisi tarafından organize edilen yarışmada derece elde etti. 2-3 Şubat tarihlerinde Antalya Vedat Erbay Spor Akademisi’nde düzenlenen yarışmalarda toplamda 5 ilden 35 kişi mücadele etti.
Yarışmada KKTC’den Ferdi Çiftçi,Osman Tez ve Ayşen Tez ülkemizi temsil ederek başarılı sonuçlar aldılar.
35-39 Yaş Grubu Makaralı Yay Kategorisinde
Osman Tez Birincilik
35-39 Yaş Grubu Makaralı Yay Kategorisinde
Ayşen Tez Birincilik,Makaralı Yay Mix Takımda Birincilik
40-49 Yaş Grubu Makaralı Yay Kategorisinde
Ferdi Çiftçi İkincilik ve Makaralı Yay Mix Takım Üçüncülüğü