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Okçularımız Antalya’da dereceye girdiler

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Okçularımız Antalya’da dereceye girdiler
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Okçuluk Federasyonu sporcuları Antalya’da Vedat Erbay Okçuluk Akademisi tarafından organize edilen yarışmada derece elde etti. 2-3 Şubat tarihlerinde Antalya Vedat Erbay Spor Akademisi’nde düzenlenen yarışmalarda toplamda 5 ilden 35 kişi mücadele etti.

Yarışmada KKTC’den Ferdi Çiftçi,Osman Tez ve Ayşen Tez ülkemizi temsil ederek başarılı sonuçlar aldılar.

35-39 Yaş Grubu Makaralı Yay Kategorisinde

Osman Tez Birincilik

35-39 Yaş Grubu Makaralı Yay  Kategorisinde

Ayşen Tez Birincilik,Makaralı Yay Mix Takımda Birincilik

40-49 Yaş Grubu Makaralı Yay  Kategorisinde

Ferdi Çiftçi İkincilik ve Makaralı Yay Mix Takım Üçüncülüğü

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