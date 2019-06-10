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Okçular sıcak dinlemedi

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Okçular sıcak dinlemedi
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Okçuluk Federsasyonu tarafından organize edilen minikler ve yıldızlar yarışması önceki gün gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Kompleksi içerisinde tesisini yenileyen Okçuluk Federasyon alanında 12 kulüp ve 65 sporcunun kayıt yaparak mücadele ettiği 2. açık alan sıralama yarışmasında Minik-Yıldız ve Gençler sıcak havaya rağmen akşam geç saatlere kadar devam eden müsabakalarda kıyasıya mücadele ettiler.
Dereceye giren sporculara ödülleri görevli hakemler ve federasyon başkanı Ferdi Çiftçi tarafından taktim edildi.

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