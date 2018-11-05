Okçular seminerde bilgilendi

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Antrenör Gelişim Semineri Cumartesi günü yapıldı. Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içindeki Sporcu eğitim merkezinde Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen Okçuluk Antrenör gelişim semineri, Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisi Başkanı Vedat Erbay tarafından verildi. 38 kişinin katılımı ile gerçekleşen seminer sonrasında katılımcılara “Seminer katılım belgeleri” verildi.
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