Okçular Samsun’da hedefe atıyor

KKTC okçuları Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 1. Ulusal Kapalı Salon Ligi Okçuluk Yarışması’nda, mücadele ediyorlar.

13-16 Aralık tarihlerinde Samsun'da düzenlenen yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu bünyesinde bulunan Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği ve Girne Amerikan Üniversitesi okçuluk takımları, kendi maddi imkanlarıyla turnuvaya katıldılar. Sporcularından Yılmaz Kutluhan, Fatma Yasemin Kutluhan, Osman Tez, Ayşen Tez ve Gülhanım Çakal sıralamalara kalmak için mücadele etmeye başladılar.