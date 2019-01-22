banner255
Schengen Ülkeleri
Schengen Ülkeleri
31 0
“Bu hırsızlığa göz yummayın”
“Bu hırsızlığa göz yummayın”
138 0
 
‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli ilgiyle izlendi
‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli ilgiyle izlendi
16 0
Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı
Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı
170 0
‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi
‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi
11 0
Önce direği devirdi sonra tabelaya çarptı
Önce direği devirdi sonra tabelaya çarptı
68 0
Sanayiciler hizmet bekliyor
Sanayiciler hizmet bekliyor
8 0
banner82

Okçular kapalı alanda yarıştı

banner27

banner210
Okçular kapalı alanda yarıştı
banner215

Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faliyetleri içinde yeralan 1. Kapalı Alan Yarışması, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan anrtenman salonunda başladı.

Pazar günü başlayan yarışmada Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorileinden oluşan 41 sporcu ve 7 kulübün mücadele ettiği yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Dereceye giren Sporcuların ve Kulüplerinin isim listesi:

GİRENLER

TARİH:

KULÜBÜ

KATEGORİ

PUAN

OLİMPİK YAY BAYAN

1.Fatma KUTLUHAN

YOKOT

OLİMPİK

490

2.Gülhanım ÇAKAL

KKSKOT

OLİMPİK

487

3.Rabia ÜŞENMEZ

GAÜOT

OLİMPİK

485

OLİMPİK YAY ERKEK

1.Arif KÖMÜRCÜLER

KKSKOT

OLİMPİK

517

2.Muammer BULANCAK

BÜYOT

OLİMPİK

513

3.Niyazi AKTANSOY

KODOSDOT

OLİMPİK

507

MAKARALI YAY BAYAN

1.Ayşen TEZ

GAÜOT

MAKARALI

530

2.Nur Btül İYİYÜREK

KKSKOT

MAKARALI

479

3.Canan ATILKAN

GAÜOT

MAKARALI

387

MAKARALI YAY ERKEK

1.Serkan TAYDAŞ

BÜYOT

MAKARALI

561

2.Hüseyin MISTIKOĞLU

YOKOT

MAKARALI

558

3.Osman TEZ

GAÜOT

MAKARALI

556

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.