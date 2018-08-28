Okçular hedefe attılar

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yartışması önceki gün Lefkoşa Atatürk Stpor Kompleksi içinde yer alan Okçuluk Açık Alanı’nda gerçekleştirildi.
Büyük çekişme içerisinde geçen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi. Dereceler şöyle:
Olimpik Erkek
1.Muammer Bulancak BAF Olimpik 550
2.Muharrem Kural GÜZOK Olimpik 500
3.Atlan Çelik GAÜ Olimpik 436
Olimpik Bayan
1.Gülhanım Çakal GAÜ Olimpik 448
2.Zühre Üner Bireysel Olimpik 313
Makaralı Erkek
1.Hüseyin Mıstıkıoğlu Yenikent Makaralı 648
2.Osman Tez GAÜ Makaralı 643
3.Serkan Taydaş BAF Makaralı 642
Makaralı Bayan
1.Ayşen Tez GAÜ Makaralı 650
2.Uysal Oldaç BAF Makaralı 634
3.Bahire Beşiktaş BAF Makaralı 277