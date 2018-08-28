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Okçular hedefe attılar

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Okçular hedefe attılar
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Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Okçuluk Yartışması önceki gün Lefkoşa Atatürk Stpor Kompleksi içinde yer alan Okçuluk Açık Alanı’nda gerçekleştirildi.

Büyük çekişme içerisinde geçen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi. Dereceler şöyle:

Olimpik Erkek                                  

1.Muammer Bulancak            BAF    Olimpik                      550

2.Muharrem Kural                  GÜZOK Olimpik                   500

3.Atlan Çelik                          GAÜ   Olimpik                      436

Olimpik  Bayan                                 

1.Gülhanım Çakal                  GAÜ   Olimpik                      448

2.Zühre Üner                          Bireysel  Olimpik                   313

Makaralı Erkek                                 

1.Hüseyin Mıstıkıoğlu            Yenikent Makaralı      648

2.Osman Tez                          GAÜ   Makaralı          643

3.Serkan Taydaş                     BAF    Makaralı          642

Makaralı Bayan                                 

1.Ayşen Tez                           GAÜ   Makaralı          650

2.Uysal Oldaç                        BAF    Makaralı          634

3.Bahire Beşiktaş                   BAF    Makaralı          277

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