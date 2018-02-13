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Okçular dereceye attı

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Okçular dereceye attı
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Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Lig yarışmasının ikincisi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan Antrenman Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri de yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular

Olimpik yay Büyük erkek

1.Muharrem KURAL (BÜY)

2.Atlan ÇELİK (GAÜ)

3.Selçuk DOĞAN (BÜY)

Olimpik yay Büyük Bayan

1.Gülhanım ÇAKAL (GAÜ)

2.Ebru BULANCAK (BÜY)

3.Fatma KUTLUHAN (YOKD)

Makaralı yay Büyük Erkek

1.Berkal VOLKAN (GAÜ)

2.Osman TEZ (GAÜ)

3.Mehmet İYİYÜREK (GAÜ)

Makaralı yay Büyük Bayan

1.Uysal OLDAÇ (BÜY)

2.Pelin TANRIVERDİ (BÜY)

3.Ayşen TEZ (GAÜ)

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