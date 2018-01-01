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Öğütçü: Hedefimiz sistemli oyun oynamak

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Şampiyonluk mücadelesi veren Hamitköy U21 Takımı, teknik adam Hamdi Öğütçü yönetiminde başarıyı arıyor. Hamdi Öğütçü, hedeflerinin skordan çok sistemli oyun oynamak olduğunu söyledi

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Öğütçü: Hedefimiz sistemli oyun oynamak
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U21 Bölgesel Lig Batı Grubu'nda lig ikinciliği koltuğunda oturan ve şampiyonluk mücadelesi veren Hamitköy U21 Takımı, teknik adam Hamdi Öğütçü yönetiminde başarıyı arıyor.

Devre arasına lig ikincisi olarak giren Hamitköy U21 Takımı'nın teknik adamı Hamdi Öğütçü takımının durumu ve hedefleri ile ilgili olarak şunları söyledi.

" Hamitköy U21 Takımı'nın, skorlardan çok takımın sistemli bir oyun oynaması hedefindeyiz. Bu sistemin içinden çıkacak olan çocukların da A takıma çıktıktan sonra daha bilinçli olacağını düşünüyoruz.

Uyguladığımız sistemi oturtmak için Hamitköy alt yapısında 5 yıldır özveri ile görev yapıyorum. Futbolcularım da bu süreçte verdiklerimi uygulamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kulüp eski başkanımız Emir Miş'e bu alt yapı düzenini kurduğu, şimdiki başkanımız Evren Mannaş'a da devamını getirdiği için çok teşekkür ederim. Bu arada ana sponsorumuz olan Sabor Restorant ve direktörü Jose Paulo'ya da yaptığı katkılardan dolayı futbolcularım adına müteşekkirim."

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