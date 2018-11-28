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Öğrenciler eskrim ile tanıştı

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Öğrenciler eskrim ile tanıştı
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The American Elementary School, eğitimde spora da önem verirken, sağlıklı bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

The American Elemantary School’dan yapılan açıklamada, öğrencilerin bir çok spor dalının yanında; centilmenliğin her zaman ön planda olduğu, hızın ve heyecanın iç içe geçtiği eskrim sporu ile de tanıştırdıkları; ışıklı, sesli ve tamamen güvenli ekipmanlar ile, öğrencilerin bu sporu icra ettikleri belirtildi. Öğrencilerin, haftada iki kez, GAÜ Spor Kordinatörlüğü bünyesinde çalışan; alanında uzman eğitmeler eşliğinde, özel zeminde ve ekipmanlarla ders aldıkları ve çalıştıkları vurgulandı.

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