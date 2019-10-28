Ödülleri Anıtkabir ziyareti oldu

Kırşehir’de Uluslararası Cumhuriyet Judo Şampiyonası’nda başarıyla yarışan Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübü sporcuları ödül olarak Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Kırşehir’de 26-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Judo Şampiyonası’na, 4 ülkeden ve Türkiye’nin 25 ilinden toplam 613 sporcu katıldı.

Şampiyonaya, Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübünden 10 sporcumuz, tamamen kendi ailelerinin imkânları ile katıldıla

Antrenörleri Cem Özdemir nezaretinde yarışmalara katılan, minik judo sporcularımız, 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük aldılar. Sporcularımız, minik bayanlarda ve süper minik erkeklerde takım halinde 3’üncü olarak şampiyonada büyük bir başarı el ettiler.

Dereceye giren sporculara Türkiye Judo Federasyonu ve Kırşehir Gençlik İl Spor Müdürlüğü yetkilileri madalyalarını taktim ettiler. Minik judocularımız şampiyonayı tamamlandıktan sonra, KKTC’ye gelmeden önce, Ankara’ya geçerek, Anıtkabir ziyaretinde de bulundular.