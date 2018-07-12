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Ödüller sahiplerini buldu

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Ödüller sahiplerini buldu
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kıbrıs’ta Spor konulu Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Eziç ana sponsorluğunda KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren fotoğraflara ödülleri takdim edildi.

9 ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerinin değerlendirildiği ilk üç ödülün yanı sıra iki adet Jüri Özel Ödülü ve gecenin ana sponsoru olan Eziç’in belirlediği üç fotoğrafa ödül takdimi yapıldı.

Gecede KTSYD Başkanı Çelen Oben, Eziç restoran adına Sıla Eziç ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu birer konuşma yaptı. Gecenin ilk takdim edilen ödülü KTSYD Teşvik Ödülü oldu. ‘Direkte asılı kalmak’ isimli çalışması ile Cemil Garip bu ödüle layık görüldü.

Gecede daha sonra Eziç Özel Ödülleri verildi. Bu kategoride fotoğraf sanatçıları Tevfik Ulual üçüncü, Uğur Kaptanoğlu ikinci, Fuat Şanlıer ise birinci olarak belirlendi.

Jüri Özel Ödülleri’nde Mustafa Evliya’nın ‘Rekora giden yol’, Ebru Akgür’ün ise ‘Gelecek’ isimli çalışmaları bu kategoride ödül alan çalışmalar oldu.

BİRİNCİLİK ÖZILGAZ’IN

Gecenin son ödülleri ise KTSYD Fotoğraf Yarışması Ödülleri olarak takdim edildi. Bu kategoride ‘Hava topu’ isimli çalışması ile Mustafa Evliya üçüncü, ‘Milli sevinç’ isimli çalışması ile Ahmet Özyaşar ikinci ve ‘Güneşe karşı’ isimli çalışması ile Çağın Özılgaz birinciliğe layık görüldü.

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