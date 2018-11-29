Objetifimizden yansıyanlar

HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR
Basketbol Büyük Erkekler’de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Koopspor Basketbol Takımı’nı maç boyunca destekleyen küçük taraftalar, maç sonunda sevince boğuldular
Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında tribünlerin soğuk havaya rağmen doldu
Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında üç gol atan Peter, mutluluğunu MTG kulüp başkanı Koral Bozkurt ile paylaştı
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü maçında görev yapan saha komiseri Ersoy Çetinkaya, maçın verakalarını tam zamanında hazırlayarak spor yazarlarına dağıttı
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü maçının devre arasında fıstık keyfi yapan spor yazarları Abdullah Zaifoğlu ile Hamit Sakallı, objektifimize takıldı
Türkiye milli takım seçmelerine katılan ülkemizin roketmen yüzücülerinden Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, yarışlarda kürsüyü hedefliyorlar
Dr. Bülent Dizdarlı, spor yazarları Yücel Hatay ve Raif Örtunç, futbol gündemli ayaküstü bir sohbet yaptılar