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Objetifimizden yansıyanlar

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Objetifimizden yansıyanlar
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HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

Basketbol Büyük Erkekler’de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Koopspor Basketbol Takımı’nı maç boyunca destekleyen küçük taraftalar, maç sonunda sevince boğuldular  

Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında tribünlerin soğuk havaya rağmen doldu

Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında üç gol atan Peter, mutluluğunu MTG kulüp başkanı Koral Bozkurt ile paylaştı

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü  maçında görev yapan saha komiseri Ersoy Çetinkaya, maçın verakalarını tam zamanında hazırlayarak spor yazarlarına dağıttı

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü  maçının devre arasında fıstık keyfi yapan spor yazarları Abdullah Zaifoğlu ile Hamit Sakallı, objektifimize takıldı

Türkiye milli takım seçmelerine katılan ülkemizin roketmen yüzücülerinden Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, yarışlarda kürsüyü hedefliyorlar

Dr. Bülent Dizdarlı, spor yazarları Yücel Hatay ve Raif Örtunç, futbol gündemli ayaküstü bir sohbet yaptılar

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