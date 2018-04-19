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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı’nın kadın taraftarları her zaman olduğu gibi takımlarına destek için Baf Ülkü Yurdu maçında da tribünlerdeki yerlerini aldılar

Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı futbolcusu Mustafa Tekpınar’ın vücudundaki dövmeler dikkat çekiciydi

Gönyeli futbolcusu Talat Dağer, Dumlupınar maçına çıkmadan önce kızı ile birlikte objektifimize poz verdiler

Başarılı yüzme eğitmeni Mustafa Yeşilada, öğrencisi Hasan İlker’in en iyi dereceleri elde etmesi için sıkı bir antrenman programı uyguluyor

Süper Lige koşan Gönyeli’nin taraftarları takımlarına tam destek vererek şampiyonlu k için sabırsızlanmaya başladılar

Hamitköy başkanı Evren Mannaş, başarı için futbolcularına her türlü imkanı sunmasına rağmen, istenilen sonuçların gelmemesinden dolayı moral bozukluğu yaşadı

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