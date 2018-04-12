banner107
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
15 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
6 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
24 0
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
218 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
29 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
340 0
Real Madrid tarih yazma noktasında
Real Madrid tarih yazma noktasında
37 0
Attack yaptılar
Attack yaptılar
23 0
banner82
banner147

Objektifimizden yansıyanlar

banner27

Objektifimizden yansıyanlar
banner137

Hazırlayan: Necati Külahlılar

6-8 Nisan tarihleri arasında yapılan Mustafa Vehbi model uçak yarışmasına katılan yabancı yarışmacılar güneşli havada hem yarıştılar, hem de güneşin tadını çıkardılar

Hamitköylü taraftarlar her maçta olduğu gibi geçtiğimiz hafta Cuma akşamı oynanan Mormenekşe maçında da takımlarına büyük destek verdiler

Küçük yaştan fotoğraf çekmeye başlayan Laren Sakallı ileride profesyonel bir fotoğrafçı olmak için bol bol fotoğraf çekimi yapıyor

Galatasaray futbol kulübünde futbol oynayan Ahmet Sivri, Yenicami -Binatlı maçını izlemek için geldiği Lefkoşa Atatürk Stadı’nda UBP milletvekili Ersin Tatar ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Ömer Arabacıoğlu ve Gönyeli futbolcusu Sabri Selden, Süper Lig’e çıkmak için gün saydıklarını dile getirdiler

Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka, Yenicami - Binatlı maç öncesi her maç olduğu gibi duasını yaparak maça çıktı

Futbolumuzda tecrübeli yardımcı hakemlerimizden Mehmet Tarım’ın torunu Mustafa Özbingöl futbolcu olmak için her fırsatta topla oynamaya çalışıyor

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.