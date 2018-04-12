Objektifimizden yansıyanlar

Hazırlayan: Necati Külahlılar

6-8 Nisan tarihleri arasında yapılan Mustafa Vehbi model uçak yarışmasına katılan yabancı yarışmacılar güneşli havada hem yarıştılar, hem de güneşin tadını çıkardılar

Hamitköylü taraftarlar her maçta olduğu gibi geçtiğimiz hafta Cuma akşamı oynanan Mormenekşe maçında da takımlarına büyük destek verdiler

Küçük yaştan fotoğraf çekmeye başlayan Laren Sakallı ileride profesyonel bir fotoğrafçı olmak için bol bol fotoğraf çekimi yapıyor

Galatasaray futbol kulübünde futbol oynayan Ahmet Sivri, Yenicami -Binatlı maçını izlemek için geldiği Lefkoşa Atatürk Stadı’nda UBP milletvekili Ersin Tatar ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Ömer Arabacıoğlu ve Gönyeli futbolcusu Sabri Selden, Süper Lig’e çıkmak için gün saydıklarını dile getirdiler

Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka, Yenicami - Binatlı maç öncesi her maç olduğu gibi duasını yaparak maça çıktı

Futbolumuzda tecrübeli yardımcı hakemlerimizden Mehmet Tarım’ın torunu Mustafa Özbingöl futbolcu olmak için her fırsatta topla oynamaya çalışıyor