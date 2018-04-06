Objektifimizden yansıyanlar

Leymosun derbisini izlemek için Mete Adanır Stadı’na gelen Mağusa Türk Gücü yöneticisi Kemal Mahirel ile kaleci Türkan Delideniz, stad girişinde meşhur Leymosun tatlısının tadına baktılar
Doğan – Ocak derbisini izlemeye gelen Türk Ocağı taraftarı Aziz Cibo, takımına destek verirken galibiyetin mutluluğunu yaşadı
Başarılı triatloncularımız, Luca Tonini, Murat Çiftçi, Tuna Süer, Şevki Ahçıhoca, Emre Özbilge ve Berk Bağrıkara, yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyorlar
Gönyeli – Göçmenköy maçı öncesi Gönyeli futbolcusu Coşkun Ulusoy ve Göçmenköy fubolcusu Arda fair play ruhuna yakışır şekilde fotoğraf çektirdiler
Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Esentepe deplasmanında giriş ücretini vererek tribünlerdeki takımını destekledi
Esentepe taraftarları, Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen alanda Esentepe – Hamitköy maçını izlerlerken, futbolcularına destek verdiler