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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Leymosun derbisini izlemek için Mete Adanır Stadı’na gelen Mağusa Türk Gücü yöneticisi Kemal Mahirel ile kaleci Türkan Delideniz, stad girişinde meşhur Leymosun tatlısının tadına baktılar

Doğan – Ocak derbisini izlemeye gelen Türk Ocağı taraftarı Aziz Cibo, takımına destek verirken galibiyetin mutluluğunu yaşadı

Başarılı triatloncularımız, Luca Tonini, Murat Çiftçi, Tuna Süer, Şevki Ahçıhoca, Emre Özbilge ve Berk Bağrıkara, yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyorlar

Gönyeli – Göçmenköy maçı öncesi Gönyeli futbolcusu Coşkun Ulusoy ve Göçmenköy fubolcusu Arda fair play ruhuna yakışır şekilde fotoğraf çektirdiler

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Esentepe deplasmanında giriş ücretini vererek tribünlerdeki takımını destekledi

Esentepe taraftarları, Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen alanda Esentepe – Hamitköy maçını izlerlerken, futbolcularına destek verdiler

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