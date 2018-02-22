Objektifimizden yansıyanlar

Küçük Kaymaklı Yeni Boğaziçi maçında kadın taraftarlar havanın soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen gerekli tedbiri alarak maçı izleyip, takımlarına destek verdiler.
Sahibi ile birlikte Esat Erdoğmuş Stadı’nın tribünlerine gelen köpek, taraftarlarla birlikte Hamitköy – Akova maçını takip etti
Deneyimli spor yazarı Abdullah Zaifoğlu, Çetinkaya – Yalova maçını kahve içerek izlerken maçın keyfini çıkardı
Çetinkaya’nın golcü futbolcusu Eko, Çetinkaya – Yalova maçına çıkarken her zaman, maskot çocukla objektiflere poz verdi
Kanal T’de 90 dakika spor program sunucusu spor İbrahim Özsoy, Çetinkaya – Yalova maçını analiz etmek için maçı dikkatli takip etti
Adanın ilk su balesi takımı Deniz Aker yönetiminde çalışmalarını büyük keyif içerisinde sürdürürken, antrenman sonrasında ise selfie çekerek, neşelerine neşe katıyorlar