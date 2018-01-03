Objektifimizden yansıyanlar

Zagrep’te düzenlenen çocuk fitness yarışmasında birinci gelen Safiye Naz Ulusoy ödül gecesinde ailesi ile birlikte büyük gurur yaşadı

Küçük Kaymaklı maçında tribüne gönderilen Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Erdinç Akyulaf, maçın son beş dakikasında tribünde büyük heyecan yaşadı

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu Süper Lig’de ilk devreyi lider kapatmanın keyfini yaşarken, golcü futbolcuları John Ebuka ve John Okoli ile maç sonunda değerlendirmesi yaptı

Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Nurel Redif, Küçük Kaymaklı galibiyetinin sevincini maç sonunda futbolcularına tek tek sarılarak yaşadı

Küçük Kaymaklı futbolcusu Turgut Çoban kendi sahalarında mağlup olmaları sonrasında büyük üzüntü yaşarken, adeta kahroldu

Küçük Kaymaklı – Yeşilova maçında hakem kararına itiraz eden Kaymaklı kalecisi Ali Duvarcı’yı maçın hakemi Turgay Misk ilginç bir mimik hareketiyle uyardı