Objektifimizden yansıyanlar

HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

Necati Özsoy, oğlu İbrahim Özsoy'u da foto muhabiri ve spor yazarı olarak yetiştirmeye devam ederken, İbrahim'in yakaladığı kareyi değerlendirirken, objektifimize yakalandılar

Küçük Kaymaklı yöneticileri ve taraftarları Gençlik Gücü ile oynadıkları maçı büyük bir dikkatle, adeta gözlerini kırpmadan izlediler

Yenicami'nin kadın taraftarları Betül Karayel ve Elvan Barbet, Gönyeli deplasmanında tribünlerdeki yerlerini alıp takımlarına destek verdiler

Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal, Gençlik Gücü ile oynadıkları maç öncesinde yeğenini öperek, yeğeninin kendisine şans getirmesini diledi

Hamitköy tribünleri her zaman olduğu gibi sezonun ilk maçında da kırmızı siyah formalı güzel bayanlar tarafından dolduruldu

Mesarya'nın yıldız futbolcusu İbrahim Çıdamlı'nın minik oğlu, Hamitköy - Lefke maçının devre arasında sahaya girerek topla hünerlerini sergilerken babasından daha iyi futbolcu olacağını gösterdi

Doğan Türk Birliği kaptanı Aydın Aygın'ın minik oğlu, Doğan Türk Birliği - Göçmenköy maçının devre arasında sahaya girerek, babasının izinden gideceğini gösterdi