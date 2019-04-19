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Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
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Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
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Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
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Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Foto muhabiri Fuat Şanlıel, Göçmenköy – Ozanköy maçında en iyi fotoğrafları çekmek için maç öncesi objektifleri makinesine takarak hazırlandı

Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, Göçmenköy karşılaştıkları Ozanköy maçında 90 dakika boyunca maçı tellere asılarak izledi

Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka, Cihangir – Yenicami maçı öncesinde soyunma odasına arkadaşlarının sırtında giderek gülücükler dağıttı

Cihangir kalecisi Tuğcan, Yenicami maçında dört gol yemesine rağmen birbirinden güzel kurtarışlar ile dikkat çekti

Göçmenköy futbolcuları Erin Uluçlar ile Arda Sözcü, Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya – Esentepe maçını ilgi ile izlediler

Yeni Boğaziçi yöneticisi Kemal Köseoğlu ile spor yazarı Levent Tezel, Mormenekşe – Hamitköy maçını da birlikte izlediler

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