Objektifimizden yansıyanlar

Foto muhabiri Fuat Şanlıel, Göçmenköy – Ozanköy maçında en iyi fotoğrafları çekmek için maç öncesi objektifleri makinesine takarak hazırlandı
Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, Göçmenköy karşılaştıkları Ozanköy maçında 90 dakika boyunca maçı tellere asılarak izledi
Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka, Cihangir – Yenicami maçı öncesinde soyunma odasına arkadaşlarının sırtında giderek gülücükler dağıttı
Cihangir kalecisi Tuğcan, Yenicami maçında dört gol yemesine rağmen birbirinden güzel kurtarışlar ile dikkat çekti
Göçmenköy futbolcuları Erin Uluçlar ile Arda Sözcü, Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya – Esentepe maçını ilgi ile izlediler
Yeni Boğaziçi yöneticisi Kemal Köseoğlu ile spor yazarı Levent Tezel, Mormenekşe – Hamitköy maçını da birlikte izlediler