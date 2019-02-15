Objektifimizden yansıyanlar

Hazırlayan: Necati KÜLAHLILAR
Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde saha komiseri Mustafa İkizer maç verekasını spor yazarlarına zamanında verdi
Hamitköy taraftarı Göksal Alçıcı, teknik direktör arkadaşı Ali Özçalışkan ile birlikte Hamitköy – Yalova maçını, her zamanki yeri olan tepede izledi
Gönyeli kulübü taraftar grubu, Red and White, her maç olduğu gibi Yenicami maçında da takımlarına tribünden büyük destek verdi
Cemal Özturan, kırık ayağına rağmen Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan tüm maçlarda olduğu gibi Hamitköy – Yalova maçında da stad telleri yanından maçı izledi
Çetinkaya taraftarları Mağusa Türk Gücü maçında galip gelmenin sevincini yaşarken. takımlarını ayakta dakikalarca ayakta alkışladılar
Mağusa Türk Gücü taraftarları her maç olduğu gibi deplasmanda oynanan Çetinkaya maçında da tribünlerde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler