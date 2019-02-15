banner255
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
67 0
9 0
 
Sessiz cennet Kıyıköy
Sessiz cennet Kıyıköy
13 0
33 0
Gezi treni büyük ilgi gördü
Gezi treni büyük ilgi gördü
12 0
Cezaevinden firar
Cezaevinden firar
25 0
Londra’da Gezip Görebileceğiniz 7 Edebî Mekan
Londra’da Gezip Görebileceğiniz 7 Edebî Mekan
32 0
banner82

Objektifimizden yansıyanlar

banner27

Objektifimizden yansıyanlar
banner215

Hazırlayan: Necati KÜLAHLILAR

Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde saha komiseri Mustafa İkizer maç verekasını spor yazarlarına zamanında verdi

Hamitköy taraftarı Göksal Alçıcı, teknik direktör arkadaşı Ali Özçalışkan ile birlikte Hamitköy – Yalova maçını, her zamanki yeri olan tepede izledi

Gönyeli kulübü taraftar grubu, Red and White, her maç olduğu gibi Yenicami maçında da takımlarına tribünden büyük destek verdi

Cemal Özturan, kırık ayağına rağmen Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan tüm maçlarda olduğu gibi Hamitköy – Yalova maçında da stad telleri yanından maçı izledi

Çetinkaya taraftarları Mağusa Türk Gücü maçında galip gelmenin sevincini yaşarken. takımlarını ayakta dakikalarca ayakta alkışladılar

Mağusa Türk Gücü taraftarları her maç olduğu gibi deplasmanda oynanan Çetinkaya maçında da tribünlerde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.