Objektifimizden yansıyanlar

Hazırlayan: Necati KÜLAHLILAR

Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde saha komiseri Mustafa İkizer maç verekasını spor yazarlarına zamanında verdi

Hamitköy taraftarı Göksal Alçıcı, teknik direktör arkadaşı Ali Özçalışkan ile birlikte Hamitköy – Yalova maçını, her zamanki yeri olan tepede izledi

Gönyeli kulübü taraftar grubu, Red and White, her maç olduğu gibi Yenicami maçında da takımlarına tribünden büyük destek verdi

Cemal Özturan, kırık ayağına rağmen Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan tüm maçlarda olduğu gibi Hamitköy – Yalova maçında da stad telleri yanından maçı izledi

Çetinkaya taraftarları Mağusa Türk Gücü maçında galip gelmenin sevincini yaşarken. takımlarını ayakta dakikalarca ayakta alkışladılar

Mağusa Türk Gücü taraftarları her maç olduğu gibi deplasmanda oynanan Çetinkaya maçında da tribünlerde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler