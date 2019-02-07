Objektifimizden yansıyanlar

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azırlayan: NECATİ KÜLAHLILAR

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami ile Baf arasında oynanan U17 final karşılaşmasında soğuk havaya rağmen kadın taraftarlar ve çocuklar maçı takip ettiler

Baf Ülkü Yurdu U17 takımının Yenicami’yi 2-1 yendiği maçın sonunda Baf Ülkü Yurdu kadın taraftarları kulübün bayrağı ile objektifimize poz verdiler

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gençlik Gücü’nün rakibi Gençler Birliği takımını 6-2 yendiği karşılaşmada Gençlik Gücü taraftarları davul eşliğinde maç boyunca takımlarına destek verdiler

Süper Lig’in 2. Devresinin ilk haftasında Cihangir’in Küçük Kaymaklı’yı yendiği maçta Cihangirli taraftarlar maç sonunda takımlarını dakikalarca alkışladılar.

Yenicami Kulüp başkanlığından istifa etmesine rağmen Yenicami Binatlı maçını yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izleyen Hüseyin Metinser maçı dikkatle takip etti

Gençlik Gücü A 2 takım oyuncuları elde ettikleri galibiyet sonrası öğlen yemeklerini tribünde pizza yiyerek kutladılar

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı derbisini izlemeye gelen taraftarların kucağındaki sevimli köpeği ile objektifimize poz verdiler