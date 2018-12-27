Objektifimizden yansıyanlar

HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

Merhum spor yazarı Raif Özgüren’in fotoğrafı, Çetinkaya - Yenicami maçında, uzun yıllar fotoğraf çektiği korner köşesinin yanına konuldu

Cihangir - Mağusa Türk Gücü maçında maç boyunca takımlarına destek veren Cihangirli kadın taraftarlar, maç sonunda galibiyetin sevincini doyasıya yaşadılar

Genç spor yazarlarından Hüseyin Evliya, hafta sonları oynanan futbol karşılaşmalarından çektiği en güzel fotoğraflarla birlikte canlı skorları, "Foto Evliya" isimli spor sitesinden canlı olarak ulaştırıyor

Cihangir - Mağusa Türk Gücü maçında Cihangir takım kaptanı Fırat Ersalan’ın babası Bayram Ersalan, duayen spor yazarı Fevzi Beyar’la birlikte maçı izledi

Cihangir takım kaptanı Fırat Ersalan’ın oğlu Ayaz Ersalan ve eşi Şenay Ersalan maçı dikkatle izlerlerken bir taraftan da gözleri Fırat’ın üzerindeydi

YDÜ Kadın Basketbol Takımı sezonun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşarken, eski kalecilerden Mahmut Yaman ve eşi, kızlarının kupa sevincine ortak oldular

Küçük Kaymaklı kalecisi Raif Pehlivan’ın eşi Ebru ile ablası Nagehan Durmuşoğluları, Raif’e moral ve destek vermek için Küçük Kaymaklı maçlarını kaçırmıyorlar