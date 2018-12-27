Objektifimizden yansıyanlar

HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR
Merhum spor yazarı Raif Özgüren’in fotoğrafı, Çetinkaya - Yenicami maçında, uzun yıllar fotoğraf çektiği korner köşesinin yanına konuldu
Cihangir - Mağusa Türk Gücü maçında maç boyunca takımlarına destek veren Cihangirli kadın taraftarlar, maç sonunda galibiyetin sevincini doyasıya yaşadılar
Genç spor yazarlarından Hüseyin Evliya, hafta sonları oynanan futbol karşılaşmalarından çektiği en güzel fotoğraflarla birlikte canlı skorları, "Foto Evliya" isimli spor sitesinden canlı olarak ulaştırıyor
Cihangir - Mağusa Türk Gücü maçında Cihangir takım kaptanı Fırat Ersalan’ın babası Bayram Ersalan, duayen spor yazarı Fevzi Beyar’la birlikte maçı izledi
Cihangir takım kaptanı Fırat Ersalan’ın oğlu Ayaz Ersalan ve eşi Şenay Ersalan maçı dikkatle izlerlerken bir taraftan da gözleri Fırat’ın üzerindeydi
YDÜ Kadın Basketbol Takımı sezonun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşarken, eski kalecilerden Mahmut Yaman ve eşi, kızlarının kupa sevincine ortak oldular
Küçük Kaymaklı kalecisi Raif Pehlivan’ın eşi Ebru ile ablası Nagehan Durmuşoğluları, Raif’e moral ve destek vermek için Küçük Kaymaklı maçlarını kaçırmıyorlar