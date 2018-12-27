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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

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Küçük Kaymaklı kalecisi Raif Pehlivan’ın eşi Ebru ile ablası Nagehan Durmuşoğluları, Raif’e moral ve destek vermek için Küçük Kaymaklı maçlarını kaçırmıyorlar

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