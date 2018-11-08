Objektifimizden yansıyanlar

HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

Cumhuriyet Kupası küçükler yüzme - yarışlarına katılan yıldız yarışmacılar madalya töreninde büyük heyecan yaşadılar

Gönyeli – Küçük Kaymaklı maçını izlemeye gelen Gönyeli taraftarlar her zam olduğu gibi tam destek verdiler

Foto muhabiri Ahmet Özsoy’un kızı Tuana, maçın devre arasında babasının elinden fotoğraf makinesini alarak fotoğraf çekerek, babasının izinden gideceğini gösterdi

Gönyeli – Küçük Kaymaklı maçının bitiminden sonra sahadan çıkmaya çalışan Gönyeli futbolcusu Charles, sahaya giren köpeğe hayretle baka kaldı

Hamitköy – Çanakkale maçında, Hamitköy taraftarları uzun süre 10 kişi oynayan takımlarının, rakibini 3-0 mağlup etmesinden sonra büyük mutluluk yaşadılar

Duayen spor yazarı Yücel Hatay, Gençlik Gücü – Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde her iki takım hakkında bilgi aldı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Küçükler Cumhuriyet Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi’nin roketmen sporcularıdan Hasan Hüseyin Çakır, yine KKTC yaş rekoru kırdı