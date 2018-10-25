Objektifimizden yansıyanlar

Necati Külahlılar

Cumartesi günü şiddetli dolu ve yağmurun yağdığı Hamitköy’de, Esat Erdoğmuş Stadı sularla dolarken, maçta görevli olan sağlıkçı ve sedyeciler, saha kenarına konulan sandalyelerde oturmak zorunda kaldılar

18. Levent Soykut Voleybol Turnuvasını izlemeye gelen kadın taraftarlar, tribünlerden takımlarına büyük destek verdiler

Gençlik Gücü – Yenicami maçını çok sayıda taraftarların yanında Doğan Türk Birliği futbolcuları ve Türk Ocağı teknik heyeti de izledi

Hamitköy tribünlerinin değişmezlerinden olan Kolbaşı ailesi, 3-1 kazandıkları Göçmenköy derbisinde de tribünlerden takımlarına destek verdiler

Yenicami’nin yabancı futbolcuları her maç öncesi olduğu gibi Gençlik Gücü – Yenicami maçı öncesinde de dua ettiler

Gençlik Gücü’nün kadın taraftarları her zaman olduğu gibi Yenicami maçında da takımlarına destek verdiler

Tüfekçi Spor Kulübü sporcuları, ülkemizin önde gelen ironman anterönörlerinden Berkay Ramiz eşliğinde kış anteremanlarını aralıksız devam ettiriyorlar